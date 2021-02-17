«Барселона» — ПСЖ: счет матча 1:4, обзор голов

На 27-й минуте в ворота парижан был назначен пенальти — Месси исполнил заброс в чужую штрафную на Френки де Йонга, а того зацепил за ногу Курзава и арбитр показал на точку.
Месси уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот и Навас не имел шансов добраться до этого мяча.
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ПСЖ отыгрался спустя пять минут. Верратти исполнил классную передачу в касание на линию вратарской, где Мбаппе легко ушел от Лангле и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.
На 65-й минуте Верратти исполнил классную передачу от центра поля на правый край чужой штрафной, откуда Флоренци прострелил в центр. Пике неудачно сбросил мяч прямо на Мбаппе и тот поразил фактически пустые ворота.
На 70-й минуте, после подачи со штрафного с левого фланга от Паредеса на дальнюю штангу, Лангле упустил Мойзе Кина и тот ударом головой с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.
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На 85-й минуте Дракслер протащил мяч от центра поля до чужой штрафной и отпасовал левее на Мбаппе, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний верхний угол ворот, оформив хет-трик.
Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 10 марта.