«Барселона» — ПСЖ: счет матча 1:4, обзор голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовпотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:4.

На 27-й минуте в ворота парижан был назначен пенальти — Месси исполнил заброс в чужую штрафную на Френки де Йонга, а того зацепил за ногу Курзава и арбитр показал на точку.

Месси уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя угол ворот и Навас не имел шансов добраться до этого мяча.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

ПСЖ отыгрался спустя пять минут. Верратти исполнил классную передачу в касание на линию вратарской, где Мбаппе легко ушел от Лангле и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.

На 65-й минуте Верратти исполнил классную передачу от центра поля на правый край чужой штрафной, откуда Флоренци прострелил в центр. Пике неудачно сбросил мяч прямо на Мбаппе и тот поразил фактически пустые ворота.

На 70-й минуте, после подачи со штрафного с левого фланга от Паредеса на дальнюю штангу, Лангле упустил Мойзе Кина и тот ударом головой с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На 85-й минуте Дракслер протащил мяч от центра поля до чужой штрафной и отпасовал левее на Мбаппе, а тот ударом в касание отправил мяч в дальний верхний угол ворот, оформив хет-трик.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Барселона — ПСЖ 1:4 Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (27'), 1:1 Килиан Мбаппе (32'), 1:2 Килиан Мбаппе (65'), 1:3 Мойзе Кин (70'), 1:4 Килиан Мбаппе (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Oscar Mingueza, 71'), Жерар Пике (Рики Пуч, 79'), Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич, 79'), Pedri (Франсиску Тринкан, 79'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 85'), Лионель Месси, Усман Дембеле ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава, Алессандро Флоренци (Тило Керер, 89'), Марко Верратти (Юлиан Дракслер, 73'), Килиан Мбаппе, Леандро Даниэль Паредес, Мойзе Кин (Перейра Данилу, 85'), Идрисса Гана Гейе (Андер Эррера, 46'), Мауро Икарди Предупреждение: Идрисса Гана Гейе (20')

Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 10 марта.