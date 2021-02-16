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    Пике попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с ПСЖ

    «Барселона» — «ПСЖ»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    «Барселона»: Тер Штеген, Дест, Пике, Лангле, Хорди Альба, Ф.Де Йонг, Бускетс, Педри, Гризманн, Месси, Дембеле.

    ПСЖ: Кейлор Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава, Паредес, Гейе, Кин, Верратти, Мбаппе, Икарди.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.36, на успех «ПСЖ» — 4.43, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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