«Барселона» — «ПСЖ»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: Тер Штеген, Дест, Пике, Лангле, Хорди Альба, Ф.Де Йонг, Бускетс, Педри, Гризманн, Месси, Дембеле.

ПСЖ: Кейлор Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава, Паредес, Гейе, Кин, Верратти, Мбаппе, Икарди.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.36, на успех «ПСЖ» — 4.43, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.