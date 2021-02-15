«Вильярреал» — «Бетис»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе гостей отличились Набиль Фекир и Эмерсон.
За «Вильярреала» гол с пенальти забил Херард Морено.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Бетис 1:2
Голы: 0:1 Набиль Фекир (45'), 0:2 Эмерсон (52'), 1:2 Херар Морено (пенальти) (65') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Рубен Пенья, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 60'), Даниэль Парехо, Хуан Фойт (Fer Nino, 88'), Алехандро Баэна (Даниэль Раба, 61'), Херар Морено, Пако Алькасер (Карлос Бакка, 61'), Мойсес Гомес (Коста Хауме, 88') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис (Сидней, 78'), Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андрес Гуардадо, Родригес Гидо, Айтор Руйбаль (Мартин Монтойя, 82'), Лоренсо Морон (Вилльям Карвалью, 83') Предупреждения: Даниэль Парехо (43'), Хуан Фойт (55'), Эмерсон (55'), Рубен Пенья (84'), Хуан Миранда (90')
«Вильярреал» находится на шестом месте в турнирной таблице Примеры, «Бетис» идет строчкой ниже.