Клопп: Мы провели ряд невыразительных игр, но были и хорошие

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о настроении в команде накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Важно не растерять то хорошее, что есть в нашей игре. Если вы видели матчи с "Сити" и "Лестером", то мы не выглядели командой, которая могла забить два мяча, а пропустить семь.

Это произошло из-за индивидуальных ошибок, которые мы обсудили. В одном случае к пропущенному мячу привело банальное недопонимание

Если вы следите за нашими матчами с начала сезона, то могли заметить, что было всякое. Мы провели ряд невыразительных игр. В то же время были и очень хорошие матчи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первая встреча «Лейпцига» и «Ливерпуля» пройдет 16 февраля в на «Пушкаш Арене» в Будапеште.