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    «Локомотив» обыграл «Ростов»

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    Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» (2:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Голами в составе победителей отметились Пабло и Никита Иосифов. За «Ростов» отличился Данил Глебов.

    Товарищеский матч
    «Локомотив» — «Ростов» — 2:1 (2:0)
    Голы: Паблу, 14 (1:0). Иосифов, 23 (2:0). Глебов, 79 (2:1)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Титков, 70), Чорлука, Рыбус, Паблу, Крыховяк (Сильянов, 46), Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Иосифов (Агеев, 84), Камано«Ростов»: Песьяков, Козлов, Алеесами (Рукас, 74), Павловец (Поярков, 74), Хаджикадунич, Еременко, Байрамян (Альмквист, 74), Тугарев (Гигович, 74), Норманн (Полоз, 74), Обухов, Сухомлинов (Глебов, 46)Предупреждения: Павловец, 34. Хаджикадунич, 81

    Это был заключительный контрольный матч команд на сборах в Марбелье.

    Напомним, что «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ (32), «Локомотив» — 8-й (28).

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