«Айнтрахт» — «Кельн»: счет матча 2:0, обзор голов

«Айнтрахт» Фото: globallookpress.com
Хозяева открыли счет на 57-й минуте — отличился португальский нападающий Андре Силва.
А на 79-й минуте французский защитник Эван Н'Дика удвоил преимущество хозяев.
Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — Кёльн 2:0
Голы: 1:0 Андре Силва (57'), 2:0 Evan N'Dicka (79') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Tuta, Джибриль Соу (Лука Йович, 70'), Филип Костич, Даити Камада (Стивен Цубер, 82'), Макото Хасебе, Эрик Дурм (Себастьян Роде, 70'), Амин Юнес (Алмами Туре, 71'), Андре Силва (Айдин Хрустич, 90') Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос, Хорхе Мере, Sava Cestic, Эльвис Реджбечай, Salih Oezcan (Доминик Дрекслер, 72'), Яннес-Килиан Хорн (Ноа Каттербах, 85'), Эйе Скири, Мариус Вольф (Димитрис Лимниос, 82'), Ондрей Дуда (Ян Тильман, 46'), Эммануэль Деннис (Toluwalase Arokodare, 72') Предупреждения: Джибриль Соу (32'), Алмами Туре (75'), Филип Костич (86'), Хорхе Мере (90')
«Айнтрахт» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» занимает 14-е место.