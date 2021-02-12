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    Примера планирует изменить формат турнира

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    Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил о необходимости реформирования нынешней схемы проведения Примеры.

    Примера планирует изменить формат турнира
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    Примера планирует изменить формат турнира

    Это будет связано с тем, чтобы вписаться в предстоящий новый формат Лиги чемпионов.

    «Я являюсь членом переговорного комитета, который ведет переговоры об изменениях в Лиге чемпионов. Футбол претерпевает эволюцию, и УЕФА должен это понимать. Большие клубы должны чаще проводить значимые матчи. Лигам нужно подумать о том, как сократить свои графики. Примера это может сделать двумя способами: либо сократить команды, либо изменить формат.

    Я не хочу сокращения количества команд. Возможен формат, в котором может быть даже больше двух класико. Надо обсуждать. Но формат должен поменяться в следующие два или четыре года. Мы должны достичь промежуточной точки, которую предлагает УЕФА. Мы переходим к формату, в котором будут большие кассовые сборы», — цитирует Рубиалеса Cadena SER.

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