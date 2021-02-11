ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
  • 18:16
    • Матч «Зенита» с «Пюником» отменен
  • 16:08
    • Форвард «Баварии» заразился коронавирусом
  • 15:55
    • В России появится условно-бесплатная FIFA
  • 15:48
    • Надаль вышел в третий круг Australian Open
  • 15:32
    • Медведев — в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    Гендиректор «Локомотива» оценил возможность возвращения Семина

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил вероятность возвращения в клуб бывшего главного тренера Юрия Семина.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Этот вопрос сейчас задают многие, прежде всего — болельщики "Локомотива". Все решения мы принимаем и будем принимать после глубокого анализа.

    Сегодня с командой работает прежний тренерский состав. У Марко Николича, наконец, есть возможность подготовить команду на сборах», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

    Функционер также отметил, что периодически общается с Семиным по вопросам развития футбола.

    Напомним, что Юрий Семин покинул пост главного тренера «железнодорожников» в конце мая 2020 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенцы вновь победят в эконом-режиме?
  • «Бавария» — «Тигрес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сколько шайб Россия вколотит Финляндии?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Баски» сделают весомую заявку на финал в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры