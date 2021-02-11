Гендиректор «Локомотива» оценил возможность возвращения Семина

Генеральный директор «Локомотива»оценил вероятность возвращения в клуб бывшего главного тренера

«Этот вопрос сейчас задают многие, прежде всего — болельщики "Локомотива". Все решения мы принимаем и будем принимать после глубокого анализа.

Сегодня с командой работает прежний тренерский состав. У Марко Николича, наконец, есть возможность подготовить команду на сборах», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Функционер также отметил, что периодически общается с Семиным по вопросам развития футбола.

Напомним, что Юрий Семин покинул пост главного тренера «железнодорожников» в конце мая 2020 года.