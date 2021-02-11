ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • 07:00
    • Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
  • 11:38
    • Главный тренер «Аякса»: Промес хочет уйти в «Спартак»
  • 10:48
    • ЦСКА продал Нисимуру в японский клуб
  • 07:24
    • Хачанов обыграл Беранкиса во втором круге Australian Open
  • 02:00
    • «Эвертон» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Нижний Новгород» арендовал полузащитника «Локомотива»

    Футбол Нижний Новгород ФНЛ Футбол России Локомотив РПЛ Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Полузащитник московского «Локомотива» Илья Берковский продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

    Илья Берковский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Берковский

    Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

    «Берковского мы подписали. 11 февраля он прибудет в расположение команды в Турции. Это аренда с правом выкупа, как и в случае с Гогличидзе и Янсане.

    Как удалось договориться? Главный аргумент — наше место в таблице, наша команда, то, что мы стремимся в Премьер-Лигу. У футболистов есть интерес помочь в этой задаче. И задержаться в РПЛ.

  • «Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым
  • Читайте по теме

    • Кроме того, заключаем контракт с грузинским нападающим Бекой Кавтарадзе из "Сабуртало", который хорошо проявляет себя», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

    «Нижний Новгород» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ после 26-ти туров.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенцы вновь победят в эконом-режиме?
  • «Бавария» — «Тигрес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сколько шайб Россия вколотит Финляндии?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Выйдет ли «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии?
  • «Барнсли» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ризеспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры