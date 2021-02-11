«Нижний Новгород» арендовал полузащитника «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива»продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

«Берковского мы подписали. 11 февраля он прибудет в расположение команды в Турции. Это аренда с правом выкупа, как и в случае с Гогличидзе и Янсане.

Как удалось договориться? Главный аргумент — наше место в таблице, наша команда, то, что мы стремимся в Премьер-Лигу. У футболистов есть интерес помочь в этой задаче. И задержаться в РПЛ.

Кроме того, заключаем контракт с грузинским нападающим Бекой Кавтарадзе из "Сабуртало", который хорошо проявляет себя», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

«Нижний Новгород» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ после 26-ти туров.