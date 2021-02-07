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    «Тоттенхэм» прервал трехматчевую серию поражений

    «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Тоттенхэм» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Вест Бромвич» — 2:0.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин

    «Шпоры» открыли счет на 54-й минуте, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг классной передачей разрезал оборону соперника, Гарри Кейн принял мяч в штрафной и аккуратно пробил в дальний угол.

    Спустя четыре минуты лондонцы удвоили свое преимущество. Лукас Моура со своей половины поля добежал до штрафной и покатил мяч на свободного Сон Хын Мина, который в касание пробил под перекладину.

    Для подопечных Жозе Моуринью эта победа стала первой после трех подряд поражений.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Вест Бромвич 2:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (54'), 2:0 Сон Хын Мин (58') Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье (Мэтт Доэрти, 68'), Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Dane Scarlett, 90'), Эрик Ламела (Стивен Бергвейн, 74'), Лукас Моура, Tanguy Ndombele, Гарри Кейн Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Ли Пелтье, Конор Галлахер, Ромен Сойерс (Окай Йокушлу, 78'), Роберт Снодграсс (Матеус Перейра, 80'), Карлан Ахирни-Грант (Мэтт Филлипс, 69'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мбайе Дьян Предупреждения: Эрик Ламела (64'), Роберт Снодграсс (77'), Конор Галлахер (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место (36 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (12 очков).

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