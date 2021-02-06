«Интер» заинтересован в подписании бразильского хавбека «Лиона»

интересуется полузащитником, сообщает Sportmediaset.

Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро. «Нерадзурри» запланировали переход 23-летнего бразильца на лето. Контракт Гимарайнса с «ткачами» рассчитан до июня 2024 года.

23-летний бразилец перешел в «Лион» в 2020 году за 20 миллионов евро. В ноябре игрок дебютировал в сборной Бразилии, выйдя на замену в выездной встрече отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с Уругваем (0:2).

В нынешнем сезоне Гимарайнс сыграл 20 матчей, забил один гол и отметился одним ассистом.