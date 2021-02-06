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    «Интер» заинтересован в подписании бразильского хавбека «Лиона»

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    «Интер» интересуется полузащитником «Лиона» Бруно Гимарайнсом, сообщает Sportmediaset.

    Бруно Гимарайнс
    Бруно Гимарайнс

    Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро. «Нерадзурри» запланировали переход 23-летнего бразильца на лето. Контракт Гимарайнса с «ткачами» рассчитан до июня 2024 года.

    23-летний бразилец перешел в «Лион» в 2020 году за 20 миллионов евро. В ноябре игрок дебютировал в сборной Бразилии, выйдя на замену в выездной встрече отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с Уругваем (0:2).

    В нынешнем сезоне Гимарайнс сыграл 20 матчей, забил один гол и отметился одним ассистом.

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