«Рубин» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча
«Динамо»
В составе бело-голубых отличились Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин и Николай Комличенко.
За казанцев дубль оформил Джордже Деспотович, дважды реализовавший пенальти.
Товарищеский матч
«Рубин» — «Динамо» — 2:3 (1:2)
Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 — с пенальти (1:2). Деспотович, 53 — с пенальти (2:2). Комличенко, 90+3 (2:3)«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин, Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт (Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77)«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов, 52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски, Липовой, ЛесовойПредупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57Удаление: Плиев, 52