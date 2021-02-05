ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнНевероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности
  • 17:47
    • Россия получила официальное приглашение на ОИ-2022 в Пекине
  • 17:11
    • Объявлены полуфинальные пары Кубка Испании
  • 16:46
    • АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока и тренера месяца
  • 16:23
    • Поль Погба признан лучшим игроком МЮ в январе
  • 15:19
    • Голкипер «Аякса» дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил
    Все новости спорта

    «Динамо» победило «Рубин» в товарищеском матче

    «Рубин» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Рубин Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Казанский «Рубин» потерпел поражение от московского «Динамо» (2:3) в контрольном матче на тренировочном сборе.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе бело-голубых отличились Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин и Николай Комличенко.

    За казанцев дубль оформил Джордже Деспотович, дважды реализовавший пенальти.

    Товарищеский матч
    «Рубин» — «Динамо» — 2:3 (1:2)
    Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 — с пенальти (1:2). Деспотович, 53 — с пенальти (2:2). Комличенко, 90+3 (2:3)«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин, Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт (Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77)«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов, 52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски, Липовой, ЛесовойПредупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57Удаление: Плиев, 52
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Интер» дебют Кокорина в Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Бавария» устроит погром в Берлине?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет битву лучших команд Чемпионшипа?
  • «Суонси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Суонси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Бенфика — Виктория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Александрова — Канепи
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры