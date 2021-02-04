Семак рассказал о состоянии Азмуна

Главный тренер «Зенита»рассказал о функциональном состоянии нападающего

Иранский нападающий получил повреждение в контрольном матче с екатеринбургским «Уралом» на сборе в ОАЭ.

«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения.

На данный сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идет стадия лечения без футбольного поля.

Первые минуты на поле в новом году провел Артем Дзюба. Конечно, он добавил свежести и качества в игру нашей команды, отдал несколько прекрасных передач и в принципе смотрелся хорошо», — приводит слова тренера сайт «Зенита».