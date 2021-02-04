Дюков единогласно переизбран президентом РФС

Александр Дюков
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На эту должность на четырехлетний срок был переизбран Александр Дюков, который получил единогласную поддержку делегатов.
Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. На предыдущих выборах он также был единственным кандидатом.
Также определен полный состав нового исполкома РФС, в который вошли: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьев, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.