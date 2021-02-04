Дюков единогласно переизбран президентом РФС

На внеочередной конференции Российского футбольного союза состоялись выборы президента РФС, сообщает официальный сайт организации.

На эту должность на четырехлетний срок был переизбран Александр Дюков, который получил единогласную поддержку делегатов.

Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. На предыдущих выборах он также был единственным кандидатом.

Также определен полный состав нового исполкома РФС, в который вошли: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьев, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.