ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Виллаш-Боаш Уход на фоне кризиса. Виллаш-Боаш не захотел оставаться в «Марселе»
  • 16:02
    • ЦСКА интересуется норвежским полузащитником
  • 15:51
    • В «Спартаке» рассказали о переговорах с «Аяксом»
  • 15:08
    • Дюков единогласно переизбран президентом РФС
  • 13:46
    • Роналду может продлить контракт с «Ювентусом»
  • 09:40
    • ЦСКА интересуется экс-форвардом «Зенита»
    Все новости спорта

    Дюков единогласно переизбран президентом РФС

    Футбол РФС Футбол России
    На внеочередной конференции Российского футбольного союза состоялись выборы президента РФС, сообщает официальный сайт организации.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    На эту должность на четырехлетний срок был переизбран Александр Дюков, который получил единогласную поддержку делегатов.

    Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. На предыдущих выборах он также был единственным кандидатом.

    Также определен полный состав нового исполкома РФС, в который вошли: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьев, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится лондонское дерби?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Огорчат ли «красные дьяволы» «красных рыцарей»?
  • «Аль-Духаиль» — «Аль-Ахли Каир». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Игра СКА и «Локомотива» получится голевой?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    •  Играть Лучшие коэффициентыВысокие лимиты
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аль-Духаиль — Аль-Ахли Каир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Белененсеш — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры