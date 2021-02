IIFHS признала Месси лучшим футболистом десятилетия в Южной Америке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала аргентинцалучшим игроком прошедшего десятилетия из Южной Америки.

Второе место занял нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, а замкнул тройку другой бразилец Дани Алвес, ныне играющий за «Сан-Паулу».

Отметим, что в рейтинг вошли игроки из стран, входящих в КОНМЕБОЛ, в период с 2011 по 2020 год.

В период с 2011 по 2020 годы Месси шесть раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал четырехкратным обладателем «Золотого мяча».

IFFHS BEST MAN PLAYER — CONMEBOL — OF THE DECADE 2011-2020

BEST SOUTH AMERICAN MAN PLAYER (CONMEBOL)

For more information, visit the website:https://t.co/rh4ExdLKR0