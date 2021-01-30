«Динамо» — «Слован» Бр: счет матча 4:2, обзор голов

В составе победителей забивали Вячеслав Грулев, Данил Липовой, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
За «Слован» отличились Эрик Даниэль и Моха.
Отметим, что с 71-й минуты братиславский клуб остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Йоэри де Кампс.
Товарищеский мавтч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 4:2 (2:1)
Голы: 0:1 Даниэль (8), 1:1 Грулёв (20), 2:1 Липовой (32), 3:1 Захарян (48), 3:2 Хадфи (52), 4:2 Тюкавин (88)Нереализованный пенальти: Хадфи (51, вратарь)«Динамо»: Шунин (к), Кутицкий (Москвичёв, 59), Евгеньев (Нойштедтер, 59), Плиев (Ордец, 59), Слепов (Варела, 59), Каборе (Моро, 59), Фомин (Школик, 59), Липовой (Карапузов, 59), Терехов (Лесовой, 59), Захарян (Шиманьски, 59), Грулёв (Тюкавин, 59)«Слован»: Шулла (Ружински, 29), Паушек, Байрич, Божиков (к) (Лачко, 73), Де Марко, Ноно (Лихы, 65), Де Кампс (Рабиу, 73), Даниэль (Чаврич, 46), Хадфи (Вайсс, 65), Стрелец, ХольманПредупреждения: Де Кампс (41), Каборе (47), Москвичёв (66), Моро (80)Удаление: Де Кампс (71, вторая жёлтая карточка)