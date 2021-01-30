«Динамо» — «Слован» Бр: счет матча 4:2, обзор голов

Московскоеодержало победу над братиславским(4:2) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

В составе победителей забивали Вячеслав Грулев, Данил Липовой, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

За «Слован» отличились Эрик Даниэль и Моха.

Отметим, что с 71-й минуты братиславский клуб остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Йоэри де Кампс.