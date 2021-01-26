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    Источник: «Эвертон» отпустит Тосуна, если ЦСКА будет полностью выплачивать ему зарплату

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    Турецкий журналист Гекмен Озкан рассказал о деталях возможной сделки между ЦСКА и «Эвертоном» об аренде нападающего «ирисок» Дженка Тосуна.

    Дженк Тосун
    Дженк Тосун

    «Если новый клуб будет полностью платить Тосуну зарплату — "Эвертон" отпустит его. Есть пять клубов, среди них ЦСКА. У россиян второе лучшее предложение», — написал Озкан на своей странице в твиттере.

    Действующее соглашение 29-летнего игрока с ливерпульским клубом рассчитано до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

    В текущем сезоне футболист провел семь матчей и забил один мяч. Также на его счету 45 игр в составе сборной Турции и 18 голов.

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