Источник: «Эвертон» отпустит Тосуна, если ЦСКА будет полностью выплачивать ему зарплату

Турецкий журналистрассказал о деталях возможной сделки междуоб аренде нападающего «ирисок»

«Если новый клуб будет полностью платить Тосуну зарплату — "Эвертон" отпустит его. Есть пять клубов, среди них ЦСКА. У россиян второе лучшее предложение», — написал Озкан на своей странице в твиттере.

Действующее соглашение 29-летнего игрока с ливерпульским клубом рассчитано до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел семь матчей и забил один мяч. Также на его счету 45 игр в составе сборной Турции и 18 голов.