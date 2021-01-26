Ларссон: Уход Кокорина — потеря для «Спартака»

Нападающийотреагировал на переход

«Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в "Спартаке" всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде.

Испытал ли легкую зависть? Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: "Нет, на его месте должен быть я". Когда придет время, когда докажу, что достоин получить предложение, то все будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в "Спартаке" и хочу играть за него», — сказал Ларссон в интервью «Матч ТВ».

Ожидается, что сегодня, 26 января, Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной».