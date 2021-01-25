Левандовский установил ряд рекордов Бундеслиги в матче с «Шальке»

Роберт Левандовский
globallookpress.com
Согласно статистическому порталу Transfermarkt, для польского нападающего это взятие ворот стало 500 в профессиональной карьере.
Кроме того, 32-летний поляк забил 23 гол в текущем сезоне. Еще ни одному футболисту за всю историю Бундеслиги не удавалось забить столько же мячей по итогам 18 туров.
Также он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, которому удалось забить в восьми гостевых матчах подряд, еще он забивает «Шальке» уже в 11 матчах подряд, что также является рекордной серией для немецкого чемпионата.