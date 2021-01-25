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    Левандовский установил ряд рекордов Бундеслиги в матче с «Шальке»

    Футбол Футбол Германии Бундеслига Бавария Шальке 04 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский отметился голом в начале второго тайма в поединке 18-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (4:0).

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    Согласно статистическому порталу Transfermarkt, для польского нападающего это взятие ворот стало 500 в профессиональной карьере.

    Кроме того, 32-летний поляк забил 23 гол в текущем сезоне. Еще ни одному футболисту за всю историю Бундеслиги не удавалось забить столько же мячей по итогам 18 туров.

    Также он стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, которому удалось забить в восьми гостевых матчах подряд, еще он забивает «Шальке» уже в 11 матчах подряд, что также является рекордной серией для немецкого чемпионата.

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