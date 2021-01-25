«Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Жоау Феликс, Луис Суарес и Корреа. Единственный гол гостей на счету Уроша Рачича.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начал матч в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Валенсия 3:1 Голы: 0:1 Урош Рачич (11'), 1:1 Жоау Фелиш (23'), 2:1 Луис Суарес (54'), 3:1 Анхель Корреа (72') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Коке, Тома Лемар (Лукас Торрейра, 85'), Маркос Льоренте (Жоффрей Кондогбиа, 75'), Янник Карраско, Шиме Врсалько (Ренан Лоди, 46'), Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 62'), Луис Суарес Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби (Уго Гильямон, 47'), Хосе Гайя, Карлос Солер, Денис Черышев (Гонсалу Гуэдеш, 58'), Урош Рачич (Koba Koindredi, 80'), Yunus Musah (Давид Хасон, 79'), Ману Вальехо (Кевин Гамейро, 79'), Максимилиано Гомес Предупреждения: Шиме Врсалько (30'), Стефан Савич (76')

«Атлетико» лидирует в таблице Примеры, команда оторвалась от ближайшего преследователя на семь очков.