«Эйбар» — «Атлетико»: счет 1:2, обзор голов

В матче 19 тура испанской Примерыв гостях обыгралсо счетом 2:1.

В составе гостей дублем отметился Луис Суарес (40, 89). Голом с пенальти в составе «Эйбара» отличился Марко Дмитрович (12).

Футбол. Испания. Примера Эйбар — Атлетико 1:2 Голы: 1:0 Марко Дмитрович (пенальти) (12'), 1:1 Луис Суарес (40'), 1:2 Луис Суарес (пенальти) (89') Эйбар: Марко Дмитрович, Педро Бигас, Паулу Оливейра, Алехандро Посо, Анайц Арбилья, Серхио Альварес, Pape Kouli Diop (Педро Леон, 90'), Эдуардо Экспозито, Йосинори Муто (Серхи Энрич, 77'), Такаси Инуи, Энрике Гарсия Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Фелипе, Сауль Ньигес, Тома Лемар (Жоау Фелиш, 46'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Шиме Врсалько, Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 90'), Анхель Корреа (Лукас Торрейра, 46') Предупреждения: Фелипе (62'), Анайц Арбилья (82'), Энрике Гарсия (90'), Стефан Савич (90')

После 17 матчей «Атлетико» имеет 44 очка и возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Эйбар» на 15 месте с 19 баллами.