«Шальке» дома проиграл «Кельну»

Счет на 31-й минуте открыли гости — отличился защитник Рафаэль Цихос. На 57-й «Шальке» отыгрался благодаря голу Мэттью Хоппе.
Победу «Кельну» принес гол Яна Тильманна в компенсированное время второго тайма (90+3).
Футбол. Германия. Бундеслига
Шальке 04 — Кёльн 1:2
Голы: 0:1 Рафаэль Кцихос (31'), 1:1 Matthew Hoppe (57'), 1:2 Ян Тильман (90') Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Матия Настасич (Омар Маскарель, 71'), Зеад Колашинац (Бастиан Очипка, 72'), Тимо Беккер, Марк Ут, Суат Сердар, Бенито Раман (Нассим Буджеллаб, 72'), Бенжамен Стамбули, Амин Арит, Matthew Hoppe Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос (Ноа Каттербах, 46'), Sava Cestic, Себастиан Борнау, Йонас Хектор (Salih Oezcan, 81'), Ондрей Дуда (Ян Тильман, 88'), Кингсли Эхизибуэ (Эльвис Реджбечай, 72'), Яннес-Килиан Хорн, Доминик Дрекслер (Toluwalase Arokodare, 88'), Эйе Скири, Мариус Вольф Предупреждения: Бенжамен Стамбули (49'), Нассим Буджеллаб (89'), Яннес-Килиан Хорн (89')
«Кельн» занимает 15-е место, набрав 15 очков. «Шальке» находится на последней 18-й строчке таблицы Бундеслиги, имея семь очков.
24 января состоятся матчи «Шальке» — «Бавария» и «Хоффенхайм» — «Кельн».