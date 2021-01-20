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    Хохлов: Если Кокорин не уедет в Италию сейчас, потом такого шанса может и не появиться

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    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Ранее появилась информация, что клуб из Флоренции заинтересован в россиянине и хочет взять нападающего в аренду, в то время как «Спартак» настроен на полноценный трансфер.

    «Если Кокорин не играет в России и не видит для себя здесь перспектив, то, наверное, нужно что-то менять, перезагружать карьеру.

    Я бы однозначно посоветовал ему попробовать себя в Европе. Если не сделать это сейчас, то потом такого шанса может уже и не появиться.

    Я верю, что он может перейти в "Фиорентину". Почему бы и нет. Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. Ему же не 40 лет.

    Еще несколько сезонов он вполне может провести на высоком уровне. А Златан Ибрагимович в 39 играет лучше всех.

    И в адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. Хотя бы начать общаться.

    А Саша — парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками», — сказал Хохлов «Матч ТВ».

    На данный момент «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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