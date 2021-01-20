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    «Севилья» удержала победу над «Алавесом»

    «Алавес» — «Севилья»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Алавес» на своем поле уступил «Севилье» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет уже на третьей минуте — отличился Юссеф Эн-Несири. На 12-й минуте Эдгар Мендес сравнял счет.

    Гости до перерыва вновь вышли вперед после точного удара Сусо на 30-й минуте.

    Отметим, что в добавленное время ко второму тайму нападающий «Алавеса» Хоселу не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Севилья 1:2
    Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (3'), 1:1 Эдгар Мендес (12'), 1:2 Сусо (30') Алавес: Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Рубен Дуарте, Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина (Мануэль Гарсия, 87'), Луис Риоха (Жоау Филипе, 69'), Мартин Агиррегабирия (Борха Сайнс, 63'), Хоселу, Эдгар Мендес (Дейверсон, 69') Севилья: Яссин Буну, Серджи Гомес, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 78'), Иван Ракитич, Фернандо, Лукас Окампос (Люк де Йонг, 63'), Сусо (Оливер Торрес, 90'), Юссеф Эн-Несири (Франко Васкес, 90') Предупреждения: Флорьян Лежён (48'), Эдгар Мендес (56'), Пере Понс (73'), Юссеф Эн-Несири (81'), Яссин Буну (89'), Хесус Навас (90')

    «Севилья» поднялась на четвертое место в таблице Примеры. «Алавес» занимает 17-ю строчку.

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