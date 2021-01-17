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    «Наполи» отгрузил шесть мячей в ворота «Фиорентины»

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Наполи» в домашнем матче 18-го тура итальянской Серии А разгромил «Фиорентину» — 6:0.

    Футболисты «Наполи»
    Футболисты «Наполи»

    Дубль у победителей оформил Лоренцо Инсинье, который на 5-й минуте забил с игры, а на 72-й реализовал пенальти.

    По одному мячу на свой счет записали Диего Демме (36), Ирвинг Лосано (38), Петр Зелински (45) и Маттео Политано (89).

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Фиорентина 6:0
    Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (5'), 2:0 Диего Демме (36'), 3:0 Ирвин Лосано (38'), 4:0 Пётр Зелиньски (45'), 5:0 Лоренцо Инсинье (пенальти) (72'), 6:0 Маттео Политано (89') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Костас Манолас (Амир Ррахмани, 79'), Диего Демме, Тьемуэ Бакайоко, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 62'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 73'), Лоренцо Инсинье (Antonio Cioffi, 79'), Андреа Петанья (Дрис Мертенс, 73') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович (Lucas Martinez, 85'), Херман Песселья, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Франк Рибери (Кристиан Куаме, 46'), Гаэтано Кастровилли (Эрик Пульгар, 74'), Лоренцо Венути, Софьян Амрабат (Борха Валеро, 85'), Хосе Мария Кальехон (Джакомо Бонавентура, 73'), Душан Влахович Предупреждение: Лоренцо Инсинье (51')

    В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает третье место (34 очка), а «Фиорентина» — 14-е (18 очков).

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