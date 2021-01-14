«Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:1 (2:3), обзор голов

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» одержала победу по пенальти над «Реал Сосьедадом» — 1:1 (3:2 по пенальти).

Счет в матче на 39-й минуте открыли каталонцы. Гризманн навесил с левого края чужой штрафной от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда набежавший Де Йонг ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 51-й минуте в ворота «Барсы» был назначен пенальти — Френки де Йонг рукой прервал в своей штрафной передачу с фланга.

Микель Оярсабаль уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Игра перешла в экстра-таймы, а потом и в серию пенальти, где точнее были каталонцы.

«Реал Сосьедад» не смог реализовать три попытки подряд. В составе «Барселоны» с отметки не забили Френки Де Йонг и Антуан Гризманн.

Футбол. Испания. Суперкубок Реал Сосьедад — Барселона 1:1 Голы: 0:1 Френки де Йонг (39'), 1:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (51') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 91'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино, Jon Guridi (Андер Барренечеа, 81'), Андер Гевара (Мартин Субименди, 106'), Порту Кристиан (Аднан Янузай, 103'), Микель Оярсабаль, Александер Исак (Виллиан Жозе, 91') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Oscar Mingueza (Хуниор Фирпо, 114'), Серхио Бускетс (Рики Пуч, 91'), Pedri (Миралем Пьянич, 91'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт (Франсиску Тринкан, 78'), Усман Дембеле Предупреждения: Усман Дембеле (54'), Робен Ле Норман (58'), Oscar Mingueza (97')

Во втором полуфинале 14 января сыграют «Реал» и «Атлетик».