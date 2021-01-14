ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакПланы на зиму: «Зенит»
  • 01:47
    • «Барселона» одолела «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании
  • 01:32
    • Клуб второй Бундеслиги выбил «Баварию» из Кубка Германии
  • 01:17
    • «Ювентус» с трудом одолел «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 01:09
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Фулхэмом»
  • 00:59
    • ПСЖ обыграл «Марсель» и в десятый раз завоевал Суперкубок Франции
    Все новости спорта

    «Барселона» одолела «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:1 (2:3), обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Сосьедад
    В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» одержала победу по пенальти над «Реал Сосьедадом» — 1:1 (3:2 по пенальти).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 39-й минуте открыли каталонцы. Гризманн навесил с левого края чужой штрафной от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда набежавший Де Йонг ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 51-й минуте в ворота «Барсы» был назначен пенальти — Френки де Йонг рукой прервал в своей штрафной передачу с фланга.

    Микель Оярсабаль уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    Игра перешла в экстра-таймы, а потом и в серию пенальти, где точнее были каталонцы.

    «Реал Сосьедад» не смог реализовать три попытки подряд. В составе «Барселоны» с отметки не забили Френки Де Йонг и Антуан Гризманн.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Реал Сосьедад — Барселона 1:1
    Голы: 0:1 Френки де Йонг (39'), 1:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (51') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 91'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино, Jon Guridi (Андер Барренечеа, 81'), Андер Гевара (Мартин Субименди, 106'), Порту Кристиан (Аднан Янузай, 103'), Микель Оярсабаль, Александер Исак (Виллиан Жозе, 91') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Oscar Mingueza (Хуниор Фирпо, 114'), Серхио Бускетс (Рики Пуч, 91'), Pedri (Миралем Пьянич, 91'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт (Франсиску Тринкан, 78'), Усман Дембеле Предупреждения: Усман Дембеле (54'), Робен Ле Норман (58'), Oscar Mingueza (97')

    Во втором полуфинале 14 января сыграют «Реал» и «Атлетик».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетик» удивить «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Будет ли ноль на табло в этом матче?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Земляки Труффальдино украсят второй тайм голами
  • «Аталанта» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Макгрегор — Порье
  • Прочие
  • 24/01/2021 в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Денвер — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры