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    «Интер» одолел «Фиорентину» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

    «Фиорентина» — «Интер»: Счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Интер
    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Фиорентину» (2:1 д.в.) в матче 1/18 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 40-й минуте открыли миланцы — Артуро Видаль реализовал пенальти. На 57-й минуте Кристиан Куаме сравнял счет.

    Встреча перешла в экстра-таймы, где на 119-й минуте Ромелу Лукаку принес победу «Интеру».

    Футбол. Италия. Кубок
    Фиорентина — Интер 1:2
    Голы: 0:1 Артуро Видаль (пенальти) (40'), 1:1 Кристиан Куаме (57'), 1:2 Ромелу Лукаку (119') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Lucas Martinez, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Гаэтано Кастровилли, Мартин Касерес (Лоренцо Венути, 52'), Софьян Амрабат, Валентин Эйссерик (Душан Влахович, 52'), Кристиан Куаме (Хосе Мария Кальехон, 97') Интер: Самир Ханданович, Александар Коларов, Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр (Стефан де Врей, 61'), Роберто Гальярдини (Николо Барелла, 81'), Иван Перишич, Эшли Янг (Ашраф Хакими, 69'), Артуро Видаль (Марсело Брозович, 94'), Кристиан Эриксен, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес (Ромелу Лукаку, 69') Предупреждения: Валентин Эйссерик (6'), Джакомо Бонавентура (27'), Милан Шкриньяр (45'), Кристиан Куаме (57'), Кристиан Эриксен (79'), Игор де Пауло (80'), Артуро Видаль (84'), Ашраф Хакими (112'), Андреа Раноккия (117'), Алексис Санчес (120'), Ромелу Лукаку (120')

    В четвертьфинале (ориентировочно 27 января) «Интер» встретится с «Миланом», который в серии пенальти одолел «Торино» (5:4 после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время).

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