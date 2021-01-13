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    «Атлетико» набрал три очка в матче с «Севильей»

    «Атлетико» — «Севилья»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Атлетико» в перенесенном матче первого тура испанской Примеры обыграл «Севилью».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Мадриде, на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 2:0.

    Счет на 17-й минуте открыл Анхель Корреа. Победную точку на 76-й минуте поставил Сауль Ньигес.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Севилья 2:0
    Голы: 1:0 Анхель Корреа (17'), 2:0 Сауль Ньигес (76') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Тома Лемар (Сауль Ньигес, 66'), Маркос Льоренте, Янник Карраско (Фелипе, 88'), Луис Суарес (Лукас Торрейра, 82'), Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 66') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас (Оливер Торрес, 78'), Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 59'), Иван Ракитич, Фернандо, Лукас Окампос, Сусо (Люк де Йонг, 78'), Юссеф Эн-Несири (Мунир Эль-Хаддади, 84') Предупреждения: Коке (48'), Стефан Савич (57')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (41 очко), а «Севилья» — шестое (30 очков).

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