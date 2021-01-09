«Севилья» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:2, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 3:2.

Героем встречи стал форвард хозяев Юссеф Эн-Несири, который отличился на 4-й, 7-й и 46-й минутах.

Команда из Сан-Себастьяна по ходу матча отыгрывалась дважды: сначала благодаря автоголу Диего Карлосу на 5-й минуте, а затем усилиями Александера Исака на 14-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Реал Сосьедад 3:2 Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (4'), 1:1 Диего Карлос (автогол) (5'), 2:1 Юссеф Эн-Несири (7'), 2:2 Александер Исак (14'), 3:2 Юссеф Эн-Несири (46') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас (Алейш Видаль, 70'), Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан, Иван Ракитич (Оскар Родригес, 85'), Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 89'), Сусо (Мунир Эль-Хаддади, 84'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 89') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Айэн Муньос, Modibo Sagnan (Робен Ле Норман, 46'), Андони Горосабель, Микель Мерино, Jon Guridi (Андер Барренечеа, 56'), Мартин Субименди, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 78'), Микель Оярсабаль (Роберто Лопес, 78'), Александер Исак Предупреждения: Айэн Муньос (34'), Modibo Sagnan (39'), Jon Guridi (43')

В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» занимает пятое место (30 очков), а «Севилья» — шестое (30 очков).