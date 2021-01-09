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    Менхенгладбахская «Боруссия» нанесла поражение «Баварии»

    «Боруссия» М — «Бавария»: счет 3:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Бавария Боруссия М Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 15 тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М нанесла поражение «Баварии» со счетом 3:2. Это уже второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата Германии для гостей.

    Йонас Хофманн
    Йонас Хофманн

    С 20 по 26 минуту «баварцы» вырвались вперед. Сначала реализовал пенальти Левандовски, а затем забил Леон Горетцка. Под завесу первого тайма дубль оформил Йонас Хофманн.

    На старте второй половины Хофманн сделал голевую передачу, с которой отличился Флориан Нойхаус.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Бавария 3:2
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (пенальти) (20'), 0:2 Леон Горецка (26'), 1:2 Йонас Хофман (36'), 2:2 Йонас Хофман (45'), 3:2 Флориан Нойхаус (49') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини (Тони Янчке, 89'), Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Денис Закария (Патрик Херрман, 74'), Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 82'), Йонас Хофман (Оскар Вендт, 89'), Флориан Нойхаус, Брил Эмболо Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Дуглас Коста (Кингсли Коман, 68'), Леон Горецка, Томас Мюллер, Роберт Левандовски Предупреждения: Маттиас Гинтер (62'), Никлас Зюле (63')

    «Боруссия» набрала 24 очка и занимает 7 место в лиге. «Бавария» пока что остается лидером Бундеслиги с 33 очками на счету.

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