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    Очередной прокол «Реймса»?

    «Анже» — «Реймс». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 25 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Реймс»
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    Кейто Накамура
    25 февраля в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Анже» и «Реймс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 25 Февраля 2025 года

    Анже

  • Франция. Кубок
    •  Анже 23:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Кубок
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Скисты» пытаются избежать борьбы за выживание. На данный момент они занимают 12 место в турнирной таблице Лиги 1.

    При этом «Анже» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 23 матчах.

    Анже — Реймс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Скисты» подписали боевую мировую с «Сент-Этьеном» (3:3).

    До того команда минимально одолела «Реймс». При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Марселю» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Анже» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Эстебан Леполь — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Скисты» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 26 мячей в 23 поединках французского чемпионата.

    Матчи с «Реймсом» для команды традиционно складываются не лучшим образом. В 5 последних очных поединках «Анже» победил 1 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и совсем недавно команда уже обыгрывала «красно-белых».

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне они находятся на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реймс» на 3 зачетных балла опережает пресловутую опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Красно-белые» минимально уступили «Ренну».

    До того команда потерпела поражение от «Анже» (0:1). А вот поединок с «Лионом» завершился разгромной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Яя-Кадер Фофана, Габриэль Москардо — травмированы.

    Состояние команды: «Красно-белые» явно идут ко дну. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Реймс» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Красно-белые» не сумели отличиться в четырех своих последних поединках.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Да и последние неудачи подорвали моральных дух внутри коллектива.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Красно-белые» больше озабочены выступлением в чемпионате, где на кону место в элите.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Красно-белые» не забивали в 4 своих последних поединках

    • «Анже» не проигрывал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Анже» выглядит монолитнее соперника, имеющего заметные проблемы с реализацией.

    Номинальные хозяева явно намерены пройти в полуфинал Кубка страны, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Анже» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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