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    «Ман Сити» обыграл «МЮ» и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка лиги

    «МЮ» — «Ман Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    В гостевом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Фоден навесил со штрафного, несколько игроков «Сити» были на линии офсайда в этот момент — но Стоунс точно находился в правильном положении, и именно он, опередив Шоу, с близкого расстояния пробил мимо Хендерсона в ближний угол.

    А на 83-й минуте, после навеса с углового Ван-Биссака выбил мяч к линии штрафной, а находившийся там Фернандиньо пробил в касание в левый нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Джон Стоунс (50'), 0:2 Фернандиньо (83') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред (Донни ван де Бек, 88'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Мэйсон Гринвуд, 75'), Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд Манчестер Сити: Закари Стеффен, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Жоау Канселу, Филип Фоден, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез (Родриго Эрнандес, 79') Предупреждения: Фред (69'), Жоау Канселу (78'), Люк Шоу (90')

    «Манчестер Сити» вышел в финал турнира, где сыграет с «Тоттенхэмом». «Горожане» за свою историю семь раз становились обладателями данного трофея — в 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 годах. 0

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