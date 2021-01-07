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    Куман: Шансы выиграть титул не потеряны, потому что сезон длинный

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги перенесенного матча второго тура Ла Лиги с «Атлетиком» (3:2).

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Я счастлив. Мы всегда были сосредоточены на игре, даже проигрывая 0:1. При первом голе нас наказали за неорганизованность, но после этого мы играли отлично. Мне казалось, мы контролировали матч все время, без перепадов. Отличное выступление. Есть над чем поработать, но мы забили роскошные голы.

    Месси не везло, он мог бы забить больше голов, но дважды попал в штангу. Он с первого дня нашей работы полностью выкладывался и выступает на высочайшем уровне уже много лет. Сейчас, кажется, он стал даже эффективнее.

    Шансы выиграть титул не потеряны, потому что сезон длинный. Могут быть травмы, взлеты, падения. В лиге высокая конкуренция, а у топ-клубов сложные календари. Держать марку на протяжении всего сезона очень сложно.

    Мы заслужили набрать больше очков в других матчах. Победы влияют на нашу веру в себе. Команда развивается и становится увереннее», — цитирует Кумана AS.

    «Барселона» поднялась на третье место в таблице Примеры, команда на семь очков отстает от лидирующего в чемпионате «Атлетико». 0

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