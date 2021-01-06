Директор «Ромы» находится в реанимации после автомобильной аварии

Директор итальянской «Ромы»находится в реанимации после автомобильной аварии, сообщает Il Messaggero.

По информации издания, во вторник, 5 января, автомобиль, в котором ехал 43-летний Де Санктис, перевернулся.

Обследование выявило у бывшего вратаря сборной Италии травму головы, травму спины и многочисленные переломы ребер.

В среду, 6 января, бывшему футболисту удалили селезенку и ликвидировали посттравматическое кровотечение.

Как отмечает Football Italia, Де Санктис находится в сознании, его состояние стабильное.

Де Санктис, завершивший карьеру в 2017 году, также выступал за итальянские «Ювентус», «Удинезе», «Наполи» и «Рому» и испанскую «Севилью». За сборную Италии вратарь провел шесть матчей. 0