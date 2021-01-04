23-летний воспитанник «Атлетика» погиб в ДТП

23-летний воспитанникпогиб в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По предварительным данным, футболист погиб в аварии при столкновении его автомобиля с автобусом. ДТП произошло в воскресенье, 3 января, в муниципалитете Маркина-Хемейн. Причины аварии на данный момент неизвестны.

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮.

Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama.

Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

На момент гибели Гандиага защищал цвета клуба третьего испанского дивизиона «Герника».

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