«Ньюкасл» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

На 55-й минуте «Лисы» убежали в быструю атаку. Варди с левого края вошёл в штрафную, обыграл Фернандеса и сделал скидку на Мэддисона, который в касание расстрелял ворота «Ньюкасла».

На 72-й минуте Олбрайтон ускорился по правому флангу и сделал передачу к штрафной на Тилеманса, который в касание уложил мяч в угол ворот «Ньюкасла».

А на 82-й минуте «сороки» отквитали один мяч. Фофана неудачно вынес мяч после подачи Ритчи со штрафного, Кэрролл подстроился и с семи метров пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Лестер 1:2 Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (55'), 0:2 Юри Тилеманс (72'), 1:2 Энди Кэрролл (82') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Fabian Schaer, Мэтт Ритчи, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин (Энди Кэрролл, 79'), Matthew Longstaff, Жоэлинтон (Джонджо Шелви, 65'), Мигель Альмирон (Jacob Murphy, 64'), Шон Лонгстафф, Каллум Уилсон Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Чаглар Сёюнджю, 79'), Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди Предупреждения: Юри Тилеманс (60'), Джеймс Джастин (81')

«Лестер» набрал 32 очка и занимает 3-е место в таблице АПЛ, у «Ньюкасла» 19 очков и 15-я позиция. 0