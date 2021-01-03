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    Гол и ассист Санчо помогли дортмундской «Боруссии» одолеть «Вольфсбург»

    «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Вольфсбургом» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
    «Боруссия»

    Счет в матче во втором тайме был открыт после точного удара Мануэля Аканджи, которому ассистировал Джейдон Санчо.

    Точку в матче поставил сам Санчо, забивший уже в компенсированное время.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Вольфсбург 2:0
    Голы: 1:0 Мануэль Аканджи (66'), 2:0 Джейдон Санчо (90') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Томас Делейни, Джейдон Санчо, Марко Ройс (Эмре Джан, 86'), Аксель Витсель, Джованни Рейна (Дан-Аксель Загаду, 90'), Эрлинг Холанн (Steffen Tigges, 81') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Пауло Силва, Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Марин Понграчич (Maxence Lacroix, 78'), Йосип Брекало (Жоао Виктор, 71'), Ренато Штеффен (Даниэль Гинчек, 87'), Ксавер Шлагер (Бартош Бялек, 87'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт (Адмир Мехмеди, 71'), Ваутер Вегорст Предупреждения: Матс Хуммельс (25'), Ренато Штеффен (38'), Томас Делейни (40'), Эрлинг Холанн (80')

    «Боруссия» набрала 25 очков и занимает 4-е место в таблице Бундеслиги, у «Вольфсбурга» 24 очка и 6-я позиция. 0

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