«Боруссия» Д — «Вольфсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче во втором тайме был открыт после точного удара Мануэля Аканджи, которому ассистировал Джейдон Санчо.

Точку в матче поставил сам Санчо, забивший уже в компенсированное время.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Вольфсбург 2:0 Голы: 1:0 Мануэль Аканджи (66'), 2:0 Джейдон Санчо (90') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Томас Делейни, Джейдон Санчо, Марко Ройс (Эмре Джан, 86'), Аксель Витсель, Джованни Рейна (Дан-Аксель Загаду, 90'), Эрлинг Холанн (Steffen Tigges, 81') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Пауло Силва, Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Марин Понграчич (Maxence Lacroix, 78'), Йосип Брекало (Жоао Виктор, 71'), Ренато Штеффен (Даниэль Гинчек, 87'), Ксавер Шлагер (Бартош Бялек, 87'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт (Адмир Мехмеди, 71'), Ваутер Вегорст Предупреждения: Матс Хуммельс (25'), Ренато Штеффен (38'), Томас Делейни (40'), Эрлинг Холанн (80')

«Боруссия» набрала 25 очков и занимает 4-е место в таблице Бундеслиги, у «Вольфсбурга» 24 очка и 6-я позиция. 0