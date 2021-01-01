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    Гол Соучека принес «Вест Хэму» победу над «Эвертоном»

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    В первом матче 17 тура АПЛ «Вест Хэм» на выезде обыграл «Эвертон» благодаря одному единственному голу.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол в игре был забил на 86 минуте поединка. Автором результативного удара стал Томаш Соучек.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Вест Хэм 0:1
    Гол: 0:1 Томаш Соучек (86') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Йерри Мина, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Ришарлисон, Гилфи Сигурдссон (Андре Гомеш, 65'), Abdoulaye Doucoure, Бернард (Хамес Родригес, 65'), Том Дэвис, Доминик Калверт-Льюин (Дженк Тосун, 79') Вест Хэм: Даррен Рэндольф, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Said Benrahma, Пабло Форнальс (Мануэль Лансини, 73'), Джаррод Боуэн (Андрей Ярмоленко, 73'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller (Майкл Антонио, 59') Предупреждения: Бен Годфри (59'), Том Дэвис (77')

    «Вест Хэм» прервал серию без побед и набрал 26 очков (10 место). «Эвертон» пока что остается на 4 позиции (29 пунктов). 0

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