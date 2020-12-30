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    Титов: Даже полурезервный состав «Тамбова» полтора тайма ни в чем не уступал «Спартаку»

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру команды под руководством Доменико Тедеско.

    Егор Титов
    Егор Титов

    «Все уже привыкли, что с любым соперником немец играет по схеме 3-5-2. Плюс сам футбол какой-то однобокий. Закрытый, предсказуемый, отсутствует быстрый переход из обороны в атаку. Нужно что-то менять. Если сначала при Тедеско команда прогрессировала, то последние матчи говорят о стагнации.

    Например, "Зениту" сгорели вообще без шансов, игра шла в одни ворота. И это с командой, которая провалилась в Лиге чемпионов! Да что "Зенит" — даже полурезервный состав "Тамбова" полтора тайма ни в чем не уступал "Спартаку"!

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    • К перерыву я лично не был уверен, что "Спартак" возьмет три очка. Помог ВАР, засчитавший гол Понсе. Счет стал 2:0, ну а дальше довести матч до победы было делом техники... Я уже и не вспомню, когда последний раз "Спартак" играл так, чтобы крикнуть: "Вау!" Наоборот, сплошной валидол. Хотя на старте сезона команда выдавала классные матчи. Ребята и бежали, и забивали. Но в какой-то момент все пропало. Сейчас ни игры, ни эмоций, ни результата.

    Бессмысленно ностальгировать по старому "Спартаку". Тот футбол уходит в прошлое, хотим мы этого или нет. Думаю, Тедеско даже не знает, что такое спартаковский стиль. У немца свои представления об игре. Вот что всегда отличало мою родную команду?

    Контроль мяча. Причем на первый план тут выходят нюансы. Сила паса, техника, дают мяч в дальнюю ногу или ближнюю, верхом или низом... При Тедеско у "Спартака" в позиционной атаке часто бывают ситуации, когда видишь — нужно сделать забегание, подвинуть защитников, и сразу появится пространство для маневра. Вместо этого люди стоят и ждут, что придумает футболист, владеющий мячом. Они даже не понимают, что можно сыграть по-другому!

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    • К сожалению, российский чемпионат деградирует. Отсюда и провал в еврокубках. Нет звезд масштаба Халка, Витцеля, Промеса, Фернандо, Вагнера Лава. Я скучаю по тем временам, когда с нетерпением ждал матчей "Спартака" с "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом", "Краснодаром". Это было яркое зрелище. Эмоции зашкаливали. Сегодня сотворить что-то подобное в РПЛ способны единицы», — сказал Титов в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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