«Ливерпуль» потерял Матипа из-за травмы

Центральный защитник «Ливерпуля»получил травму в матче 15-го тура чемпионата Англии с(1:1).

На 57-й минуте 29-летний камерунец получил травму паха, пытаясь ударить по мячу в своей штрафной. Футболист не сумел продолжить игру и был заменен на 19-летнего Риса Уильямса.

«Жоэль сказал мне, что у него что-то с приводящей мышцей, и очевидно, все не так хорошо.

Пока не знаю, насколько все серьезно, но тот факт, что он покинул поле, говорит сам за себя. Завтра будет дополнительная информация», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции.

В текущем сезоне Матип провел за мерсисайдцев 10 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 передачи. 0