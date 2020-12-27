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    «Ливерпуль» потерял Матипа из-за травмы

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    Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (1:1).

    Жоэль Матип
    Жоэль Матип

    На 57-й минуте 29-летний камерунец получил травму паха, пытаясь ударить по мячу в своей штрафной. Футболист не сумел продолжить игру и был заменен на 19-летнего Риса Уильямса.

    «Жоэль сказал мне, что у него что-то с приводящей мышцей, и очевидно, все не так хорошо.

    Пока не знаю, насколько все серьезно, но тот факт, что он покинул поле, говорит сам за себя. Завтра будет дополнительная информация», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции.

    В текущем сезоне Матип провел за мерсисайдцев 10 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 передачи. 0

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