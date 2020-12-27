«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 12-й минуте открыли хозяева. Фабиньо покатил мяч поперёк поля на Матипа, тот здорово навесил в штрафную, где Аджайи упустил Мане, который обработал мяч и чётко пробил в левый нижний угол ворот.

А на 82-й минуте, после розыгрыша углового, Перейра выполнил навес в центр штрафной «Ливерпуля», где Аджайи пробил головой в дальний угол. Мяч срикошетил от штанги, затем задел спину Алисона и пересёк линию ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вест Бромвич 1:1 Голы: 1:0 Садио Мане (12'), 1:1 Адесево Аджайи (82') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип (Rhys Williams, 60'), Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Curtis Jones (Алекс Окслейд-Чемберлен, 83'), Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 90'), Садио Мане, Мохамед Салах Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Каллум Робинсон (Матеус Перейра, 73'), Мэтт Филлипс, Грэйди Диангана, Конор Галлахер (Бранислав Иванович, 90'), Ромен Сойерс, Карлан Ахирни-Грант (Чарльз Остин, 78') Предупреждение: Dara O'Shea (56')

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 32 очка. У ближайшего преследователя «Эвертона» — 29. «Вест Бромвич» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице АПЛ — 8 очков.

29 декабря команда Сэма Эллардайса примет «Лидс». 30 декабря «Ливерпуль» в гостях встретится с «Ньюкаслом». 0