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    СМИ: Иско попросил выставить его на трансфер после конфликта с Рамосом

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    Полузащитник «Реала» Иско попросил выставить его на трансфер, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Diario Gol.

    Между Иско и капитаном «Реала» Серхио Рамосом произошел конфликт, в ходе которого защитник раскритиковал футболиста.

    Рамос недоволен отношением испанца к делу. По его мнению, Иско не выкладывается на тренировках, в следствии чего справедливо не получает место в основном составе.

    Иско считает, что для того, чтобы попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020 ему необходимо перейти в другой клуб для получения игровой практики.

    В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил один гол. 0

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