СМИ: Иско попросил выставить его на трансфер после конфликта с Рамосом

Полузащитник «Реала»попросил выставить его на трансфер, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Diario Gol.

Между Иско и капитаном «Реала» Серхио Рамосом произошел конфликт, в ходе которого защитник раскритиковал футболиста.

Рамос недоволен отношением испанца к делу. По его мнению, Иско не выкладывается на тренировках, в следствии чего справедливо не получает место в основном составе.

Иско считает, что для того, чтобы попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020 ему необходимо перейти в другой клуб для получения игровой практики.

В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил один гол. 0