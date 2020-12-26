Экс-футболист ЦСКА возглавил чемпиона Словении

Бывший футболистстал новым главным тренером словенского клуба, сообщает пресс-службы команды.

43-летний специалист ранее возглавлял «Усть-над-Лабем», выступающий во втором чешском дивизионе.

В прошлом сезоне «Целе» впервые в своей истории стал чемпионом Словении, а в текущем идет лишь на седьмом месте после 19 туров.

В России Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также за самарские «Крылья Советов» (2008-2009).

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