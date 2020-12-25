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    Кутепов планирует замахнуться на максимум на Евро-2020

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате Европы, а также поделился ожиданиями от встречи с Хорватией в отборе на ЧМ-2022.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов

    «Сборная Хорватии в любом случае изменилась за два года: лидеры стали старше, появились новые игроки. Думаю, это будут очень интересные матчи с оглядкой на чемпионат мира.

    Хорватам в четвертьфинале ЧМ повезло? Никогда не считал победу в серии пенальти фартом. Кто лучше готов к ней психологически и физически — тот и побеждает.

    Одиннадцатиметровый — такой же игровой момент, как любой удар или передача. Если делаешь это лучше соперника — то победишь, вот и все.

    Перспективы у России есть, планы — тоже грандиозные. Уверен, все получится. Надеюсь, что и на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним — тогда будет и результат.

    Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум», — приводит слова Кутепова GQ. 0

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