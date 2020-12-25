Кутепов планирует замахнуться на максимум на Евро-2020

Защитник «Спартака»оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате Европы, а также поделился ожиданиями от встречи с Хорватией в отборе на ЧМ-2022.

«Сборная Хорватии в любом случае изменилась за два года: лидеры стали старше, появились новые игроки. Думаю, это будут очень интересные матчи с оглядкой на чемпионат мира.

Хорватам в четвертьфинале ЧМ повезло? Никогда не считал победу в серии пенальти фартом. Кто лучше готов к ней психологически и физически — тот и побеждает.

Одиннадцатиметровый — такой же игровой момент, как любой удар или передача. Если делаешь это лучше соперника — то победишь, вот и все.

Перспективы у России есть, планы — тоже грандиозные. Уверен, все получится. Надеюсь, что и на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним — тогда будет и результат.

Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум», — приводит слова Кутепова GQ. 0