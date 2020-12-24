Хацкевич назвал «Краснодар» лучшим в РПЛ по качеству игры

Главный тренер «Ротора»оценил уровень игры лидеров РПЛ.

«Лучший клуб РПЛ по качеству игры? "Краснодар". С единственной оговоркой — когда все лидеры в строю.

Вот выздоровели они, набрали форму — и последний месяц команда провела очень мощно.

Все ли ясно в чемпионской гонке? Это почему же? Разве трудно отыграть четыре очка за 11 туров? У "Зенита" и ЦСКА равные шансы на золото. Да и "Спартак" сбрасывать со счетов не стоит.

В игре "Зенита" нет стабильности. А главный козырь — роскошная скамейка. По меркам РПЛ, конечно. Мало кто может позволить себе держать в запасе таких игроков, как Ерохин, Жирков, Кузяев, Дриусси», — приводит слова Хацкевича «Спорт-Экспресса». 0