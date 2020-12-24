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    Хацкевич назвал «Краснодар» лучшим в РПЛ по качеству игры

    Футбол Ротор Краснодар Зенит ЦСКА Спартак
    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил уровень игры лидеров РПЛ.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Лучший клуб РПЛ по качеству игры? "Краснодар". С единственной оговоркой — когда все лидеры в строю.

    Вот выздоровели они, набрали форму — и последний месяц команда провела очень мощно.

    Все ли ясно в чемпионской гонке? Это почему же? Разве трудно отыграть четыре очка за 11 туров? У "Зенита" и ЦСКА равные шансы на золото. Да и "Спартак" сбрасывать со счетов не стоит.

    В игре "Зенита" нет стабильности. А главный козырь — роскошная скамейка. По меркам РПЛ, конечно. Мало кто может позволить себе держать в запасе таких игроков, как Ерохин, Жирков, Кузяев, Дриусси», — приводит слова Хацкевича «Спорт-Экспресса». 0

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