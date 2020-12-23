ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
  • 10:29
    • Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги
  • 09:54
    • Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов
  • 09:42
    • Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
  • 09:16
    • «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Клипперс» выиграли у «Лейкерс»
  • 00:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги
    Все новости спорта

    Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Майнц Бундеслига Футбол Германии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Доменико Тедеско после ухода с поста главного тренера «Спартака» может возглавить «Майнц».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Тедеско после матча чемпионата России с «Зенитом» (1:3) заявил, что не собирается продлевать контракт со «Спартаком». При этом немецкий специалист намекнул, что готов покинуть команду уже зимой.

    Как сообщает Bild, в «Майнц» Тедеско хочет пригласить Кристиан Хайдель, который вскоре должен занять пост спортивного директора клуба.

    Тедеско и Хайдель знакомы друг с другом по работе в «Шальке».

  • Экс-наставник сборной Испании может возглавить «Спартак»
  • Читайте по теме

    • При этом немецкие СМИ отмечают, что Тедеско, скорее всего, если и возглавит «Майнц», то не зимой.

    «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии после 13-ти туров. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат побеждать?
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Парижане легко возьмут три очка?
  • ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.37
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анкарагюнджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры