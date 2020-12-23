Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги

после ухода с поста главного тренера «Спартака» может возглавить

Тедеско после матча чемпионата России с «Зенитом» (1:3) заявил, что не собирается продлевать контракт со «Спартаком». При этом немецкий специалист намекнул, что готов покинуть команду уже зимой.

Как сообщает Bild, в «Майнц» Тедеско хочет пригласить Кристиан Хайдель, который вскоре должен занять пост спортивного директора клуба.

Тедеско и Хайдель знакомы друг с другом по работе в «Шальке».

При этом немецкие СМИ отмечают, что Тедеско, скорее всего, если и возглавит «Майнц», то не зимой.

«Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии после 13-ти туров. 0