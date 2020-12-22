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    Клубы РПЛ одобрили кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

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    Российская Премьер-лига подвела итоги состоявшегося собрания клубов.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «В офисе лиги состоялось общее собрание. Клубы подвели итоги 19 туров сезона Тинькофф российской Премьер-лиги-2020/21.

    На общем собрании клубы:

    1) Поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост Президента РФС.

    2) Выдвинули в Исполком РФС президента "Краснодара" Сергея Галицкого, председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева и генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова.

    3) Избрали исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана делегатом от АФК "РПЛ" на Конференцию РФС.

    4) Утвердили бюджет АФК "РПЛ" на 2020-2021 годы.

    5) Заслушали доклад представителей PWC по результатам аналитического этапа разработки стратегии. На следующем этапе PWC и уполномоченный комитет РПЛ разработают инициативы и дорожную карту стратегии, которые будут представлены общему собранию в начале 2021 года», — говорится в заявлении.

    Интересно, что в исполком РФС не вошли Леонид Федун и Евгений Гинер. 0

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