Клубы РПЛ одобрили кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

Российская Премьер-лига подвела итоги состоявшегося собрания клубов.

«В офисе лиги состоялось общее собрание. Клубы подвели итоги 19 туров сезона Тинькофф российской Премьер-лиги-2020/21.

На общем собрании клубы:

1) Поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост Президента РФС.

2) Выдвинули в Исполком РФС президента "Краснодара" Сергея Галицкого, председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева и генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова.

3) Избрали исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана делегатом от АФК "РПЛ" на Конференцию РФС.

4) Утвердили бюджет АФК "РПЛ" на 2020-2021 годы.

5) Заслушали доклад представителей PWC по результатам аналитического этапа разработки стратегии. На следующем этапе PWC и уполномоченный комитет РПЛ разработают инициативы и дорожную карту стратегии, которые будут представлены общему собранию в начале 2021 года», — говорится в заявлении.

Интересно, что в исполком РФС не вошли Леонид Федун и Евгений Гинер. 0