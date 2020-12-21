Братья Бендеры завершат карьеру по окончании сезона

Защитники «Байера»завершат карьеру по окончании сезона, сообщает официальный клуб.

31-летние братья-близнецы решили, что не будут продлевать контракты, истекающие по окончании сезона, и уйдут из футбола.

Оба игрока начинали карьеру в клубе «Мюнхен-1860». Ларс перешел в «Байер» в 2009 году, а Свен — в 2017 году, до этого он на протяжении восьми лет выступал за дортмундскую «Боруссию».

Оба игрока вызывались в сборную Германии. Ларс принял участие в 19 матчах, а Свен — в семи.

В составе «Боруссии» Свен выиграл пять трофеев, дважды становился чемпионом Германии. Ларс не смог выиграть ни одного трофея. 0