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    Братья Бендеры завершат карьеру по окончании сезона

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    Защитники «Байера» Свен и Ларс Бендеры завершат карьеру по окончании сезона, сообщает официальный клуб.

    Свен и Ларс Бендеры
    Свен и Ларс Бендеры

    31-летние братья-близнецы решили, что не будут продлевать контракты, истекающие по окончании сезона, и уйдут из футбола.

    Оба игрока начинали карьеру в клубе «Мюнхен-1860». Ларс перешел в «Байер» в 2009 году, а Свен — в 2017 году, до этого он на протяжении восьми лет выступал за дортмундскую «Боруссию».

    Оба игрока вызывались в сборную Германии. Ларс принял участие в 19 матчах, а Свен — в семи.

    В составе «Боруссии» Свен выиграл пять трофеев, дважды становился чемпионом Германии. Ларс не смог выиграть ни одного трофея. 0

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