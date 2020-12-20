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    Флик раскритиковал игроков «Баварии» за невнимательность

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик доволен тем, что мюнхенцы завершили 2020 год победой над «Байером» (2:1), но призвал игроков быть более внимательными.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы хотели непременно победить. Было заметно, что команда обладает сильной волей. Мы снова уступали по ходу матча 0:1 из-за нашей невнимательности. Такое бывает. В данный момент каждая наша ошибка наказывается.

    Но команда обладает необходимым качеством совершать камбэк в таких матчах, решать их в свою пользу и до последней секунды верить в свою силу. Поэтому нам удалось завершить год так, как мы это и планировали — мы возвращаемся домой с победой. Таким образом мы успешно завершили фантастический год» — цитирует Флика пресс-служба клуба.

    Благодаря этой победе «Бавария» вышла на первое место в таблице Бундеслиги. «Байер» потерпел первое поражение в сезоне и идет на втором месте. 0

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