«Эвертон» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги обыгралсо счетом 2:1.

«Ириски» вышли вперед на 22-й минуте, когда Алекс Ивоби с правого края навесил в штрафую, Доминик Калверт-Льюин сыграл на опережение и пробил головой, и мяч после рикошета от Роба Холдинга влетел в ворота.

«Канониры» отыгрались на 35-й минуте благодаря пенальти, который уверенно реализовал Николя Пепе.

Однако в концовке первого тайма ливерпульская команда вернула себе преимущество. Гилфи Тор Сигурдссон с углового навесил во вратарскую, Йерри Мина опередил Пепе и головой вколотил мяч в верхний угол ворот.

Примечательно, что в национальном первенстве лондонцы не могут выиграть с 1 ноября.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Арсенал Лондон 2:1 Голы: 1:0 Rob Holding (автогол) (22'), 1:1 Николя Пепе (пенальти) (35'), 2:1 Йерри Мина (45') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Ришарлисон, Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби (Шеймус Коулман, 83'), Том Дэвис, Доминик Калверт-Льюин Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Rob Holding, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни (Джозеф Уиллок, 64'), Виллиан, Николя Пепе (Габриэл Мартинелли, 71'), Эдвард Нкетиа (Александр Ляказетт, 76') Предупреждения: Мохамед Эль-Ненни (15'), Киран Тирни (40')

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает второе место (26 очков), а «Арсенал» — 15-е (14 очков). 0